Kızılırmak Seddesi kenarında bulunan cesedin, 3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası Okan Şahin olduğu belirlendi.

Samsun’un Bafra ilçesinde, 36 yaşındaki Okan Şahin'den haber alamayan ailesi, polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. 3 gündür haber alınamayan genç adamdan acı haber geldi.

IRMAK KENARINDA CESEDİ BULUNDU

Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, kişinin 3 gündür aranmakta olan Oktay Şahin olduğunu belirledi.

2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan Oktay Şahin'in 2 çocuk babası olması yürekleri daha da burktu.

Genç babanın ölümüne ilişkin soruşturma, ekipler tarafından sürdürülüyor.

Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu VİDEO

