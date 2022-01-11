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    Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu

    Kızılırmak Seddesi kenarında bulunan cesedin, 3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası Okan Şahin olduğu belirlendi.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 18:07
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    Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu

    Samsun’un Bafra ilçesinde, 36 yaşındaki Okan Şahin'den haber alamayan ailesi, polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. 3 gündür haber alınamayan genç adamdan acı haber geldi.

    IRMAK KENARINDA CESEDİ BULUNDU

    Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, kişinin 3 gündür aranmakta olan Oktay Şahin olduğunu belirledi.

    2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan Oktay Şahin'in 2 çocuk babası olması yürekleri daha da burktu.

    Genç babanın ölümüne ilişkin soruşturma, ekipler tarafından sürdürülüyor.

    Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu VİDEO

    Samsun da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu #1

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    Samsun da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu #4

    Samsun da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu #5


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