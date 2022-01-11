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- Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu
Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu
Kızılırmak Seddesi kenarında bulunan cesedin, 3 gündür haber alınamayan 2 çocuk babası Okan Şahin olduğu belirlendi.
- İHA
- 11.01.2022 - 18:04
- Güncelleme : 11.01.2022 - 18:07
Samsun’un Bafra ilçesinde, 36 yaşındaki Okan Şahin'den haber alamayan ailesi, polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. 3 gündür haber alınamayan genç adamdan acı haber geldi.
IRMAK KENARINDA CESEDİ BULUNDU
Kızılırmak Seddesi kenarında bir kişiyi yerde yatarken gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen ekipler, kişinin 3 gündür aranmakta olan Oktay Şahin olduğunu belirledi.
2 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Yapılan incelemenin ardından Şahin'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan Oktay Şahin'in 2 çocuk babası olması yürekleri daha da burktu.
Genç babanın ölümüne ilişkin soruşturma, ekipler tarafından sürdürülüyor.
Samsun'da haber alınamayan 2 çocuk babası ölü bulundu VİDEO