Euro
8.9404
-0.53%
Dolar
7.5081
-0.33%
Altın
418.52
-0.24%
Borsa
1.571
0.97%
Bitcoin
420.322
-3.93%
EXEN Coin
13.54
-3.42%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

    Hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin devrilerek yayalara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 16.03.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 16:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

    Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Ondokuzmayıs Üniversitesi kavşağında Ahmet Enes B.'nin kullandığı 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç ile Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil çarpıştı.

    1 ÖLÜ, 3 YARALI

    Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, kavşakta bekleyen Zehra Atmaca (29) ile Ayşegül Aydemir'e (47) çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ile yayalar, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralılardan Atmaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Aydemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Samsun da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı #1

    Samsun da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı #2

    Samsun da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir