Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin devrilerek yayalara çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Ondokuzmayıs Üniversitesi kavşağında Ahmet Enes B.'nin kullandığı 55 AAH 266 plakalı hafif ticari araç ile Semih Murat Y. yönetimindeki 55 AEC 069 plakalı otomobil çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobil, kavşakta bekleyen Zehra Atmaca (29) ile Ayşegül Aydemir'e (47) çarptı. Kazada yaralanan sürücüler ile yayalar, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Atmaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşegül Aydemir'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.