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    Samsun'da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    Samsun'da belediye otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
    • 13.07.2022 - 19:26
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    Samsun'da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

    Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde kaza meydana geldi.

    Sinop istikametine giden 23 yaşındaki Kürşat Arslan yönetimindeki 55 E 2535 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Bulandere yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

    2 genç hayatını kaybetti

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü Kürşat Arslan ile 21 yaşındaki Serkan Yanak, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kazada ağır yaralanan Mehmet T.Ç. (29), Mustafa E. (19) ve Cevdet Ö.'nün (17) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Samsun da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #1

    Samsun da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #2

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    Samsun da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #5

    Samsun da hafif ticari araç, otobüse arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı #6


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