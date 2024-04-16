Samsun'da halay sırasında kavga çıktı: 4 yaralı

AA & Ensonhaber
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bir nişan merasiminde halay çekme esnasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G., M.G., E.G. ve S.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K., müdahalenin arından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
M.G.'nin Vezirköprü Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, E.G. ve E.G.'nin ise tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.
2 kişi tutuklandı
Olay sonrası gözaltına alınan M.A. (25) ve R.A. (22), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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