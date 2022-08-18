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    Samsun'da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü

    Samsun’da Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında 70’e yakın ahşap kasa küle döndü.
    • 18.08.2022 - 20:56
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    Samsun'da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü

    Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali’nin arka bahçesinde yangın çıktı.

    Yaklaşık 200 tane ahşap kasanın bulunduğu alandan dumanlar yükselmeye başladı.

    İtfaiye anında müdahale etti

    Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan tahta kasaları söndürerek yangının büyümesini önledi.

    Maddi hasar oluştu

    Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında 70’e yakın ahşap kasa yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu.

    İHA'nın habeirne göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü #1

    Samsun da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü #2

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    Samsun da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü #6

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