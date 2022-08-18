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- Samsun'da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü
Samsun'da halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü
Samsun’da Sebze ve Meyve Hali’nde çıkan yangında 70’e yakın ahşap kasa küle döndü.
- 18.08.2022 - 20:56
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali’nin arka bahçesinde yangın çıktı.
Yaklaşık 200 tane ahşap kasanın bulunduğu alandan dumanlar yükselmeye başladı.
İtfaiye anında müdahale etti
Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yanan tahta kasaları söndürerek yangının büyümesini önledi.
Maddi hasar oluştu
Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında 70’e yakın ahşap kasa yanarak kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde kundaklama ihtimali üzerinde duruldu.
İHA'nın habeirne göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.