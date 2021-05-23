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- Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı
Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı
Samsun'da fırında çalışan İbrahim D., hamur kesme makinesine elini kaptırarak, hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 23.05.2021 - 15:39
- Güncelleme : 23.05.2021 - 15:50
Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki İbrahim D'nin, fırında çalıştığı sırada başına tahlihsiz bir olay geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Hamur kesme makinesine elini kaptıran ve parmakları kesilen İbrahim D. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı ViDEO
O ANLAR KAYDEDİLDİ
İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içindeki hali güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.