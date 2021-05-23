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    Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı

    Samsun'da fırında çalışan İbrahim D., hamur kesme makinesine elini kaptırarak, hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 15:50
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    Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki İbrahim D'nin, fırında çalıştığı sırada başına tahlihsiz bir olay geldi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Hamur kesme makinesine elini kaptıran ve parmakları kesilen İbrahim D. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun'da hamur kesme makinesine elini kaptırdı ViDEO

    Samsun da hamur kesme makinesine elini kaptırdı #1

    O ANLAR KAYDEDİLDİ

    İbrahim D.'nin elinin kesilmesinden sonra panik içindeki hali güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da hamur kesme makinesine elini kaptırdı #2

    Samsun da hamur kesme makinesine elini kaptırdı #3

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