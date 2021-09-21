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Samsun'da hapis cezası bulunan PKK'lı yakalandı

Samsun'da hapis cezası bulunan PKK'lı yakalandı

PKK terör örgütü mensubu olup hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenilen bir kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.