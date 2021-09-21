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    Samsun'da hapis cezası bulunan PKK'lı yakalandı

    PKK terör örgütü mensubu olup hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenilen bir kişi, ekipler tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:40
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    Samsun'da hapis cezası bulunan PKK'lı yakalandı

    Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor.

    4 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Bu kapsamda; İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalarda İzmir’de, PKK/KCK'nın sokak eylemlerine katıldığı ve ve yine örgütün şehir yapılanması içerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.U. yakalanarak gözaltına alındı.

    İlkadım ilçesinde yakalanan S.U., Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Samsun da hapis cezası bulunan PKK lı yakalandı #1

    Samsun da hapis cezası bulunan PKK lı yakalandı #2

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