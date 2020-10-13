Samsun'da hasta bakıcı, hastanede darbedildi

Hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı yaralandı. Olayla ilgili iki saldırgan gözaltına alındı.

Hastanede şiddet haberlerine bir yenisi eklendi.

Son olayın adresi Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi oldu.

HEMŞİRE MÜSAİT DEĞİL DEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI

Kalp Damar Servisi’nde görevli hasta bakıcı Murat A., kendisine "Hemşire damar yolunu çıkarsın" diye bağıran hasta yakınlarına hemşirenin müsait olmadığını, beklemeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine bağırmaya başlayan hasta yakınları, "Sen kim oluyorsun" diyerek, Murat A.’yı darbetti.

ACIMASIZCA DÖVÜLDÜ

Kanlar içinde yerde kalan Murat A., hemen hastanede tedaviye alındı. Murat A.’nın sağ gözünde morarma, sol kulağında işitme kaybı ve yüz kemiğinde şişlik tespit edildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hasta bakıcıyı darbeden ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.