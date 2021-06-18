- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Samsun'da hasta yakını doktoru yumrukladı
Samsun'da hasta yakını doktoru yumrukladı
Dün sağlık personelinin saldırıya uğradığı hastanede bugün de bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
- İHA
- 18.06.2021 - 17:14
- Güncelleme : 18.06.2021 - 17:15
Dün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin palyatif servisinde hastaya pansuman yapan sağlık memuru Hamza D. (56), hasta yakınının yumruklu saldırısına uğramış, 7 gün iş göremez raporu almıştı.
Bugün aynı hastanede ikinci saldırı olayı yaşandı.
Kardiyoloji Uzmanı Dr. A.E., bir hasta yakınının yumruklu saldırısına maruz kaldı.
ACİL SERVİSE KALDIRILDI
Hasta H.Ö.'nün yanında bulunan yakını, doktora arkadan yumruk atarak yere düşürdü. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan doktor, şüpheliden şikayetçi oldu.
SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI
Kimliği belirsiz saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Darp olayı üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.