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    Samsun'da hasta yakını doktoru yumrukladı

    Dün sağlık personelinin saldırıya uğradığı hastanede bugün de bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 17:15
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    Samsun'da hasta yakını doktoru yumrukladı

    Dün, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin palyatif servisinde hastaya pansuman yapan sağlık memuru Hamza D. (56), hasta yakınının yumruklu saldırısına uğramış, 7 gün iş göremez raporu almıştı.

    Bugün aynı hastanede ikinci saldırı olayı yaşandı.

    Kardiyoloji Uzmanı Dr. A.E., bir hasta yakınının yumruklu saldırısına maruz kaldı.

    ACİL SERVİSE KALDIRILDI

    Hasta H.Ö.'nün yanında bulunan yakını, doktora arkadan yumruk atarak yere düşürdü. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan doktor, şüpheliden şikayetçi oldu.

    SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

    Kimliği belirsiz saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Darp olayı üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

    Samsun da hasta yakını doktoru yumrukladı #1

    Samsun da hasta yakını doktoru yumrukladı #2

    Samsun da hasta yakını doktoru yumrukladı #3

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