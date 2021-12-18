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    Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga

    Acil Servis girişindeki kafeteryada çıkan silahlı kavgada vurulan Emrah Kasap, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 18.12.2021 - 10:46
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    Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga

    Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada, saat 23.00 sıralarında, kantinde oturan Emrah Kasap (29) ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    AĞIR YARALANDI

    Kavgada tabanca ile vurulan Kasap, ağır yaralandı.

    Hastanenin acil servisine alınan Kasap, ilk müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

    Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Emrah Kasap'ın hayati tehlikesi bulunurken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga #2

    Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga #3

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