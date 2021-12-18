Samsun’da, hastane kafeteryasında silahlı kavga

Acil Servis girişindeki kafeteryada çıkan silahlı kavgada vurulan Emrah Kasap, ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki kafeteryada, saat 23.00 sıralarında, kantinde oturan Emrah Kasap (29) ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI

Kavgada tabanca ile vurulan Kasap, ağır yaralandı.

Hastanenin acil servisine alınan Kasap, ilk müdahalesinin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Emrah Kasap'ın hayati tehlikesi bulunurken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.