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    Samsun'da hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı yaşamını yitirdi

    Samsun'da trafik kazasında yaralanan ve arkadaşlarının hastane yerine tamirhaneye götürdüğü şahıs hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.03.2022 - 19:23
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    Samsun'da hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı yaşamını yitirdi

    Samsun'da Ladik ilçesi Toptepe mevksi 19 Mayıs Göleti sapağında dün akşam meydana gelen kazada 55 BCD 57 plakalı otomobil buzlu yolda kayarak takla atıp tarlaya yuvarlandı.

    Yoldan yaklaşık 50 metre şarampole yuvarlanan otomobilin sahibi M.S.G. (33), kazada yaralanan arkadaşı Emin Bingöl'ü (57) arkadaşı M.S. (57) ile birlikte başka bir araçla hastane yerine Sanayi Mahallesi'nde bulunan kendisine ait oto tamirhanesine götürdü.

    TAMİRHANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Emin Bingöl, tamirhanede hayatını kaybetti. Ladik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    M.S.G. ile M.S. savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından gözaltına alındı. Kaza yapan araç ise yapılan araştırma sonucu yoldan 50 metre içeride bulundu.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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