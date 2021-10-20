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    Samsun'daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü

    Koronavirüs testi pozitif çıkan kardeşlerin durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. 2 kardeş, 15 dakika arayla hayat mücadelesini kaybetti.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 10:49
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 11:24
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    Samsun'daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü

    Samsun Çarşamba Devlet Hastanesi'nde çalışan laboratuvar teknikeri 36 yaşındaki Elif Aydın Yamak ile hastanenin kantininde görevli olan ablası 43 yaşındaki İlknur Ünal, 1 buçuk ay önce rahatsızlandı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan kardeşlerin tedavisine başlandı.

    DURUMLARI AĞIRLAŞTI

    Durumları gittikçe ağırlaşınca abla ve kardeş, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #1

    15 DAKİKA ARAYLA VEFAT ETTİLER

    Yoğun bakım ünitesinde tedavileri devam eden iki kardeş, dün 15 dakika arayla hayatını kaybettti.

    4 çocuk annesi İlknur Ünal ve 1 çocuk annesi Elif Aydın Yamak yan yana toprağa verildi.

    Kılınan cenaze namazının ardından acılı ailenin gözyaşlarıyla iki kardeş, Sefalı Mezarlığı'nda gömüldü.

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #2

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #3

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #4

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #5

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #6

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #7

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #8

    Samsun daki sağlık çalışanı ve ablası, 15 dakika arayla öldü #9

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