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    Samsun'da hastanede oğlu tarafından darbedildi

    Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan yaşlı kadın, oğlu tarafından dövüldü.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:29
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    Samsun'da hastanede oğlu tarafından darbedildi

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında pes dedirten bir olay yaşandı.

    Kalp hastası olan eşi M.K.'nin (78) hastanede refakatçı olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K., iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin (48) saldırısına uğradı.

    HASTANEDEN KAÇTI

    Annesini darbettiği iddia edilen H.H.K. hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları, yaşlı kadını yerde yatar halde buldu.

    Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K., hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

    OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİNDEN ATAMADI

    Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yaşlı kadın, kendisine oğlunun saldırdığını söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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