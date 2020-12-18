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    Samsun'da hastaneyi benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Tartışma çıkartarak 12 hastanın ve sağlık çalışanlarının bulunduğu diyaliz merkezini benzin döküp yakmak isteyen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 17:08
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 17:21
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    Samsun'da hastaneyi benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Samsun'da Terme Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde tedavi gören ve ertesi gün saat 08.00’de randevusu olan A.I., randevusunun öğleden sonraya alınmasını istedi.

    Koronavirüs yoğunluğu nedeniyle talebi kabul edilmeyen A.I, bunun üzerine kısa bir süre sonra diyaliz merkezine elinde benzin dolu bidonla geldi.

    HASTANEYİ ATEŞE VERMEK İSTEDİ

    Benzin dolu bidonu 12 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve oksijen tüplerinin olduğu diyaliz merkezine döken A.I.’ya 2 hemşire müdahale ederek yangını engelledi.

    TUTUKLANDI

    Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve polis ekipleri tarafından merkezden dışarıya çıkartılan A.I. gözaltına alındı.

    Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.I. Terme Adliyesi’nde bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.


    Samsun da hastaneyi benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı #1

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