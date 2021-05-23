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    Samsun'da hayvanlara su veren genç kıza elektrik çarptı

    Samsun'da yaşayan ve ahırda bulunan hayvanlara su vermek isteyen Kezban Kılıç, sulama dinamosunun elektrik kaçırması sonucu, elektrik akımına kapıldı.
    • İHA
    • 23.05.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 23.05.2021 - 14:10
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    Samsun'da hayvanlara su veren genç kıza elektrik çarptı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Keziban Kılıç, elektrik akımına kapılırken, yardımına ağabeyi Mesut Kılıç koştu.

    GENÇ KIZ KURTARILAMADI

    26 yaşındaki Mesut Kılıç, kucağına aldığı kız kardeşini hastaneye kaldırmak için araca götürürken, kalp krizi geçirdi.

    Keziban Kılıç ile Mesut Kılıç Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Keziban Kılıç yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    AĞABEYİNİN DURUMU AĞIR

    Kalp krizi geçiren ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen 2 çocuk babası Mesut Kılıç ise ilk müdahalesinin ardından, Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da hayvanlara su veren genç kıza elektrik çarptı #1

    Samsun da hayvanlara su veren genç kıza elektrik çarptı #2

    Samsun da hayvanlara su veren genç kıza elektrik çarptı #3

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