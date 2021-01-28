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    Samsun'da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpmasıyla yaralanan adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 28.01.2021 - 21:58
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    Samsun'da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı

    Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne ilerleyen vatman Y.B idaresindeki tramvay, Gar Durağı'ndaki hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Miktat'a çarptı.

    Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı adam, bölgeye gelen ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Vatman Y.B. ise ekiplerce ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Samsun da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı #1

    Samsun da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı #2

    Samsun da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı #3

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