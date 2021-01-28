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- Samsun'da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı
Samsun'da hemzemin geçitteki tramvay yayaya çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isterken tramvayın çarpmasıyla yaralanan adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 28.01.2021 - 21:58
Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'ndan Tekkeköy yönüne ilerleyen vatman Y.B idaresindeki tramvay, Gar Durağı'ndaki hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Miktat'a çarptı.
Kaza üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı adam, bölgeye gelen ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vatman Y.B. ise ekiplerce ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.