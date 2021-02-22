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    Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı

    Kimliği belirsiz hırsız petshoptan bir adet 100 liralık köpek tasması çalmak için, bin 500 lira değerindeki vitrin camını kırdı.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 15:40
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 15:56
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    Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı

    Samsun'un İlkadım ilçesi 100 Yıl Bulvarı Anneler Parkı yanındaki Nazmiye Durukan'a ait petshop dükkanında kimliği belirsiz hırsız, kapı camı kenarında asılı bulunan 100 lira değerindeki 1 adet köpek tasmasını çalmak için bin 500 lira değerindeki kapı camını kırdı.

    AĞAÇ DALI UZATTI

    Ancak içeri girmeyi başaramayan hırsız, kapının altındaki boşluktan uzattığı ağaç dalı parçası yardımıyla tasmaları bulunduğu yerden düşürüp almayı başardı.

    Samsun da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı #1

    BEĞENMEDİKLERİNİ BIRAKTI

    Tanesi 15 lira olan 5 adet tasmayı beğenmeyip iş yerinin önünde bırakan hırsız, 1 adet 100 lira değerindeki tasmayı alıp kayıplara karıştı.

    Sabah iş yerine gelen Nazmiye Durukan'ın oğlu Kaan Durukan, hırsızlık olayının fark edince polise şikayette bulundu. Kaan Durukan, “Hırsız 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmış. Diğer ucuz tasmaları beğenmeyip dışarıda bırakmış. 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı. Camı kırmayıp çalmayıp isteseydi verirdim. Hırsızın polis tarafından bulunmasına istiyorum.”dedi.

    Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı VİDEO

    Samsun da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı #2

    Samsun da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı #3

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