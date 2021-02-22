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Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı

Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı

Kimliği belirsiz hırsız petshoptan bir adet 100 liralık köpek tasması çalmak için, bin 500 lira değerindeki vitrin camını kırdı.