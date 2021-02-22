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- Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı
Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı
- İHA
- 22.02.2021 - 15:40
- Güncelleme : 22.02.2021 - 15:56
Samsun'un İlkadım ilçesi 100 Yıl Bulvarı Anneler Parkı yanındaki Nazmiye Durukan'a ait petshop dükkanında kimliği belirsiz hırsız, kapı camı kenarında asılı bulunan 100 lira değerindeki 1 adet köpek tasmasını çalmak için bin 500 lira değerindeki kapı camını kırdı.
AĞAÇ DALI UZATTI
Ancak içeri girmeyi başaramayan hırsız, kapının altındaki boşluktan uzattığı ağaç dalı parçası yardımıyla tasmaları bulunduğu yerden düşürüp almayı başardı.
BEĞENMEDİKLERİNİ BIRAKTI
Tanesi 15 lira olan 5 adet tasmayı beğenmeyip iş yerinin önünde bırakan hırsız, 1 adet 100 lira değerindeki tasmayı alıp kayıplara karıştı.
Sabah iş yerine gelen Nazmiye Durukan'ın oğlu Kaan Durukan, hırsızlık olayının fark edince polise şikayette bulundu. Kaan Durukan, “Hırsız 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmış. Diğer ucuz tasmaları beğenmeyip dışarıda bırakmış. 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı. Camı kırmayıp çalmayıp isteseydi verirdim. Hırsızın polis tarafından bulunmasına istiyorum.”dedi.
Samsun'da hırsız 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı VİDEO