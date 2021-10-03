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Samsun'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Samsun'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden çalınan televizyon hırsızlığı ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.