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    Samsun'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

    Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden çalınan televizyon hırsızlığı ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 17:32
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    Samsun'da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

    Samsun'da Bahçeler Mahallesi'nde H.T.'ye ait evden televizyon çalındı.

    H.T.'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi.

    Kimliği belirlenen O.T. bugün Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, televizyonu E.A.'ya sattığını söyledi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Polis ekipleri televizyonu E.A.'dan ele geçirdi. E.A., hakkında suç eşyasını almaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

    Gözaltına alınan O.T.'nin ise bir hafta önce de evden hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından gözaltına alındığı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı #1

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