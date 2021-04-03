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    Samsun'da hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı

    Samsun’un Tekkeköy İlçesi Kahyalı Mahallesi’nde dün meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili olarak tespit edilen şüpheli, jandarma takibinden kaçamadı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 20:32
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    Samsun'da hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı

    Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası olduğu tespit edilen şüpheli E.G isimli şahıs ikametgahı ve kullandığı aracın takibi ile Tekkeköy ilçesinde bulunan bir iş yerine çaldığı malzemeleri satacağı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yakalanan şahıs Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

    Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.

    Samsun da hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı #1

    Samsun da hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı #2

    Samsun da hırsızlık şüphelisi jandarma takibinden kaçamadı #3

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