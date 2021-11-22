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    Samsun'da hırsızlıktan yakalanınca gazeteciye 'İyi çek' dedi

    İnşaattan hırsızlık yapmasının ardından yakalanarak çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Kameraya iyi çek" ifadelerini kullandı.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 17:35
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 17:43
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    Samsun'da hırsızlıktan yakalanınca gazeteciye 'İyi çek' dedi

    Samsun'un İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi'nde, bir inşaattan alüminyum profil çalındı.

    İnşaat sahibi, hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu.

    Gazi Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    "KAMERAYA İYİ ÇEK"

    Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ö.K.'nin, adliye çıkışı cezaevine giderken kendisini görüntüleyen haberciye "Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti.

    Samsun da hırsızlıktan yakalanınca gazeteciye İyi çek dedi #1

    Samsun da hırsızlıktan yakalanınca gazeteciye İyi çek dedi #2

    Samsun da hırsızlıktan yakalanınca gazeteciye İyi çek dedi #3

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