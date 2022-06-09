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- Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı
Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı
İlkadım ilçesinde iki aile arasında başlayan tartışma sonucunda, eve taşlı saldırı başladı. Ardından silahla ateş eden şahsın kurşunu ise balkona isabet etti.
- 09.06.2022 - 11:26
- Güncelleme : 09.06.2022 - 12:06
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki komşu arasında başlayan sözlü kavga, boyut değiştirdi.
Giderek nabızların yükseldiği kavgada, komşusunun evinin önüne bir kalabalıkla gelen kişi hakaretler yağdırmaya başladı.
Komşusunun evini taşladı
Kadınlı erkekli grup, hararetli şekilde balkondaki komşularına bağırırken evi taşlamaya başladı.
Taşlama sırasından aynı aileler arasında dün akşam yeniden bir kavga çıktı.
Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı VİDEO
Evin balkonuna ateş ettiler
Kavgada silahla ateş açılması sonucu bir evin balkonuna kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.