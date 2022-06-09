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    Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı

    İlkadım ilçesinde iki aile arasında başlayan tartışma sonucunda, eve taşlı saldırı başladı. Ardından silahla ateş eden şahsın kurşunu ise balkona isabet etti.
    • 09.06.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:06
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    Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı

    Samsun'un İlkadım ilçesinde iki komşu arasında başlayan sözlü kavga, boyut değiştirdi.

    Giderek nabızların yükseldiği kavgada, komşusunun evinin önüne bir kalabalıkla gelen kişi hakaretler yağdırmaya başladı.

    Komşusunun evini taşladı

    Kadınlı erkekli grup, hararetli şekilde balkondaki komşularına bağırırken evi taşlamaya başladı.

    Taşlama sırasından aynı aileler arasında dün akşam yeniden bir kavga çıktı.

    Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı VİDEO

    Evin balkonuna ateş ettiler

    Kavgada silahla ateş açılması sonucu bir evin balkonuna kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    Samsun da husumetli komşunun evine taşlı saldırı #1

    Samsun da husumetli komşunun evine taşlı saldırı #2

    Samsun da husumetli komşunun evine taşlı saldırı #3


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