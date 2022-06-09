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Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı

Samsun'da husumetli komşunun evine taşlı saldırı

İlkadım ilçesinde iki aile arasında başlayan tartışma sonucunda, eve taşlı saldırı başladı. Ardından silahla ateş eden şahsın kurşunu ise balkona isabet etti.