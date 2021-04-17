Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
493.051
-1.33%
EXEN Coin
27.52
-3.97%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Samsun'da husumetli olan 2 erkeği bacaklarından vuran kadın tutuklandı

    Samsun'da husumetli olduğu 2 erkeği tabancayla bacağından vurarak yaraladığı iddiasıyla yakalanan Gönül A. (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
    • DHA
    • 17.04.2021 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da husumetli olan 2 erkeği bacaklarından vuran kadın tutuklandı

    Dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve onun akrabası C.A. arasında tartışma çıktı.

    BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A. adlı erkekleri bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    YAKALANAN KADIN, TUTUKLANDI

    Yakalanan Gönül A. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.  Gönül A., adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise, tutuklandı. Gönül A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eşi H.A. (43) ve oğlu C.A. (23) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Samsun da husumetli olan 2 erkeği bacaklarından vuran kadın tutuklandı #1


    Samsun da husumetli olan 2 erkeği bacaklarından vuran kadın tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir