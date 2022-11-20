Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın öldü

İçtiği ilaçtan zehirlenen 35 yaşındaki Seher Çırak , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 10 gün önce, talihsiz bir olay meydana geldi.

Seher Çırak (35), tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içti. Bu durumun ardından 35 yaşındaki kadın rahatsızlandı.

Durumu fark eden Çırak'ın ailesi, kadını Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zehirlenen kadın hayatını kaybetti

İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen ve zehirlendiği tespit edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



