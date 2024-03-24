Samsun'da iftara giden komşusunun altın ve parasını çaldı Komşusunun iftar yemeğine gittiği sırada evine girip para ve ziynetini çalan zanlı, hırsızlık yaptığı anlaşılmasın diye elindekileri nakite dönüştürerek başkası üzerine otomobil alarak değerlendirdi.

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DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Gazi Mahallesi 538'inci Sokak'ta anahtar ile komşusunun evine girip, 600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan S.A., yakalandı.

Şüphelinin altınları bozdurup, arkadaşı üzerine 400 bin TL araç aldığı da ortaya çıktı.

S.A., iftar için arkadaşına giden Şenol Duman'a (40) ait eve, ev sahibinin sakladığı anahtarı bularak girdi.

20 Mart'ta yaşanan olayda, 5 adet burma bilezik, 2 adet geniş bilezik, 2 adet çocuk bileziği, 1 adet künye, 1 adet kolye, 200 euro ve 30 Ekim 2024 tarihli 75 bin TL'lik senet çalındı.

600 bin TL değerinde para ve altın çaldı

600 bin TL değerinde altın, para ve senet çalan şüpheli, ardından evin kapısını kilitleyip, anahtarı yerine koydu.

Evsahibi iftardan dönünde hırsızlığı anladı

Eve gelince durumu fark eden Şenol Duman'ın ihbarı sonrası Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelinin Duman'ın komşusu S.A. olduğu belirlendi. S.A. gözaltına alındı.

Çaldıklarını bir araç ve döviz alarak değerlendirdi

S.A.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu, arkadaşı R.D.'nin üzerine 400 bin TL değerinde araç aldığı, kalan para ile de döviz aldığı tespit edildi.

Komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördü

"Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan S.A., emniyetteki ifadesinde; komşusunun evden çıktığında anahtarı sakladığı yeri gördüğünü, bunun üzerine anahtarı alıp, eve girdiğini söylediği öğrenildi.

Hırsızlıkla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)