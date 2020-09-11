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    Samsun’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

    Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 11.09.2020 - 09:06
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 09:06
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    Samsun’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

    Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, Eray Duran yönetimindeki 55 ADZ 304 plakalı otomobil ile Berkay Cebeci'nin kullandığı 55 PK 003 plakalı otomobi

    Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    5 YARALI

    Kazada Eray Duran, Merve Özdemir, Kudret Sarı, Mehmet Enver Çeker ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Samsun’da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı ViDEO

    2 KİŞİ KURTARILAMADI

    Kimliği belirlenemeyen kadın ile Merve Özdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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