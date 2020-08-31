Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma

Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma

Çay ocağı önünde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde bulunan çay ocağı önünde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Çatışma sonucu İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çatışma anına ilişkin ortaya görüntüler ortaya çıktı.

Samsun'da iki grup arasında silahlı çatışma VİDEO