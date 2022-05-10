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    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası

    Yabancı uyruklu iki gencin sokakta dakikalar süren kavgası kameralara yansıdı. Kavgada gençlerden biri makasla omzundan yaralandı.
    • 10.05.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 15:20
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    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası

    Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde 2 yabancı uyruklu şahıs önce sözlü tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Makasla yaraladı

    Saat 12.00 sıralarında birbirlerini kovalamaya başlayan gençlerin caddedeki kavgası, dakikalarca sürdü.

    Kavga sonunda şahıslardan biri makasla diğerini sol omzundan yaraladı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralayan şahsı gözaltına aldı.

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası VİDEO

    Kavganın nedeni araştırılıyor

    Omzundan makasla yaralanan ve kanlar içerisinde kalan kişi ise olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre kavganın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası #1

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası #2

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası #3

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası #4

    Samsun’da iki yabancı uyruklu gencin kavgası #5


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