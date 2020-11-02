Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı.

Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen olayda, Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki otomobil ile Fatih İyem idaresindeki otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş’ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı.

Samsun'da ikiye bölünen araçtan sağ çıktı ViDEO

SÜRÜCÜ ARAÇTAN FIRLADI

Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.













