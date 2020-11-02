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    Samsun'da ikiye bölünen araçtan sağ çıktı

    Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 14:12
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:23
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    Samsun'da ikiye bölünen araçtan sağ çıktı

    Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen olayda, Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki otomobil ile Fatih İyem idaresindeki otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı.

    AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

    Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş’ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı.

    Samsun'da ikiye bölünen araçtan sağ çıktı ViDEO

    Samsun da ikiye bölünen araçtan sağ çıktı #1

    SÜRÜCÜ ARAÇTAN FIRLADI

    Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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