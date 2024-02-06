Samsun'da ilişki yaşadığı kadını öldürdü Samsun'da Muradiye Terzi (31), gönül ilişkisi yaşadığı M.D. (43) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

İHA

Samsun'da Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Evinin önünde vuruldu

Terzi, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Terzi, burada hayatını kaybetti.

Gönül ilişkisi yaşadığı şahsın öldürdüğü belirlendi

Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin gönül ilişkisi yaşadığı M.D. olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken; Muradiye Terzi ile M.D.'nin farklı kişiler ile evli oldukları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)