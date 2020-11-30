Samsun'da illegal içerikli 75 siteye erişim engeli getirildi

ABD, Fransa ve Rusya üzerinden yasa dışı bahis, terör propagandası, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan 75 illegal yayın sitesine erişim engeli uygulandı.

Jandarma, illegal suç örgütlerinin sanal ortamlarda da önüne geçiyor.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Kısım ekipleri, açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirdi.

75 İLLEGAL SİTE BELİRLENDİ

Son 1 ay içinde gerçekleşen faaliyetler kapsamında ABD, Fransa ve Rusya üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edilen 75 internet sitesini belirlendi.

SİTELERE ERİŞİM ENGELİ

Bu sitelerin 4’ünün terör propagandası, 8’inin müstehcen, 3’ünün ise uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı içerikli site, 60’ının da yasa dışı bahis sitesi olduğu saptandı. Sitelere erişim, engellendi.