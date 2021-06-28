Samsun'da bir otomobilin içine giren yılan, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Saatler süren uğraşa rağmen inatçı yılan otomobilden bir türlü çıkmadı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Yavuz Sokak üzerindeki park halindeki bir otomobilde meydana gelen olayda ilk olarak bir apartmana giren yılanı mahalle sakinleri sokağa doğru kovaladı.

Akabinde mahalle sakinlerinden alınan bilgiye göre 1 buçuk metre uzunluğunda siyah renkteki yılan bir aracın motor bölümüne girdi.

ARABANIN İÇİNE GİREN YILAN, EKİPLERİ CANINDAN BEZDİRDİ

Bunu gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini aradı.

Araç sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte inatçı yılanı çıkarma süreci başladı. Saatler süren uğraşa rağmen yılan çıkmadı.

Samsun'da inatçı yılan otomobilden çıkmadı VİDEO

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ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİLER

Bu olayı ise çevredeki vatandaşlar balkonlarında çekirdek çitleyerek izledi.

Yılanı çıkarmak için süt bile koyan ekipler, yılan çıkmayınca araç sahibinden itfaiye merkezine gelmesini istedi. Araç sahibi bu teklifi kabul etmeyince yılan araç içerisinde kaldı.

"APARTMANDAN ÇIKARDIK, ARABANIN İÇİNE GİRDİ"

Bir mahalle sakini, "Eve doğru geliyordum. Bir anda apartmanda çığlık oldu. Bizim apartman sakinlerinden birisi yılanı fark etti. Diğer kişiler geldi. Kovaladık, apartmandan çıkardık. Daha sonra arabanın içine girdi. Siyah, ince uzun ve boyu bir buçuk metre kadardı" dedi.

"APARTMANA GİRMESİN DİYE YOLDA DURDUM"

Mahalle sakini Taner Veysi ise, "Eczanenin önündeydim. Apartmana girmesin diye yolda durdum. Apartmanın önünde bir abla vardı. Bir elinde demirle müdahale edince yılan aracın altına girdi. Orada da kayboldu" diye konuştu.