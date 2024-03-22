Samsun'da inşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı

DHA
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Büyükoyumca Mahallesi’nde Dursun Bayrı, yapımı devam eden inşaata hafif ticari aracıyla gelerek buradaki gönye, metre, çivi, testere, demir kesme makası, kerpeten, kablo, keser ve jeneratörü çalıp, kaçtı.
Durumu fark eden inşaat işçileri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Gözaltına alındı
Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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