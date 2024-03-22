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Samsun'da inşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı

Samsun'da inşaat işçilerinin malzemelerini çalan şüpheli, tutuklandı Atakum ilçesinde bir inşaattan, işçilerin kullandığı malzemeleri çalan Dursun Bayrı, tutuklandı. Polisin yaşanan hırsızlıkla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.