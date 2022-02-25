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- Samsun'da inşaattan düşen adam hastanelik oldu
Samsun'da inşaattan düşen adam hastanelik oldu
Kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada 1,5 metre yükseklikten sırt üst yere düşüp, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 25.02.2022 - 17:54
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde kendine ait inşaata çalıştığı sırada demir keserken sırt üstü yere düşen İ.B. (62) yaralandı.
1,5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ
Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.