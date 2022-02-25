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    Samsun'da inşaattan düşen adam hastanelik oldu

    Kendisine ait inşaatta çalışırken demir kestiği sırada 1,5 metre yükseklikten sırt üst yere düşüp, yaralanan adam hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 25.02.2022 - 17:54
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    Samsun'da inşaattan düşen adam hastanelik oldu

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde kendine ait inşaata çalıştığı sırada demir keserken sırt üstü yere düşen İ.B. (62) yaralandı.

    1,5 METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞI DÜŞTÜ

    Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek yaralanan adam için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da inşaattan düşen adam hastanelik oldu #1


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