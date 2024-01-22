Samsun'da internetten cep telefonu satıp göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da ikamet eden O.A., internetteki Letgo adlı sitede cep telefonu satış ilanını görüp, ilanı veren K.Y. ile telefonla görüşerek fiyatta anlaştı.
Telefonu göndermedi, daha çok para istedi
K.Y.'ye 300 lira para gönderen O.A., geri kalan parayı da telefonu teslim alınca göndereceğini söyledi. Ancak K.Y. telefonu göndereceğini söylediği günde göndermedi.
K.Y., kendini telefonla arayan O.A.'ya düşüp yaralanarak hastaneye kaldırıldığını iddia etti.
Daha sonra da O.A.'yı telefonla arayarak, eşinin telefonu 300 liraya sattığını zannettiğini ifade eden zanlı, 3 bin 600 lira daha para göndermesini istedi.
O.A. da inanıp 3 bin 600 lira daha para gönderdi.
Telefonu yine göndermeyen şahsa dava açtı
K.Y. yine telefonu göndermeyince O.A. şikayetçi oldu.
K.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.
Dolandırıcılıktan hapis ve para cezası verildi
Davanın son duruşmasında K.Y. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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