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Samsun'da internetten cep telefonu satıp göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis

Samsun'da internetten cep telefonu satıp göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis İnternetten telefon ilanı verip, parayı almasına rağmen telefonu göndermeyerek bir vatandaşı dolandıran şahıs, mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve 6 bin 500 lira adli para cezası aldı.