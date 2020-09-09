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    Samsun'da intihara teşebbüs eden genci polis kurtardı

    Bafra ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin intihar edeceği ihbarı polisi alarma geçirdi.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 01:39
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    Samsun'da intihara teşebbüs eden genci polis kurtardı

    Samsun'un Bafra ilçesinde evden aldığı bir torba ilaçla intihar etmek için mezarlığa giden M.K'nin (20), yanında bulunan kız arkadaşı polisi arayarak yardım istedi.

    İhbar üzerine Asri Mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Yapılan aramalar sonucunda M.K. ve kız arkadaşı mezarlıkta bulundu.

    Polis ekiplerince mezarlıkta bulunan gençler sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

    Samsun da intihara teşebbüs eden genci polis kurtardı #1

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