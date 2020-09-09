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- Samsun'da intihara teşebbüs eden genci polis kurtardı
Samsun'da intihara teşebbüs eden genci polis kurtardı
Bafra ilçesinde 20 yaşındaki bir gencin intihar edeceği ihbarı polisi alarma geçirdi.
- İHA
- 09.09.2020 - 01:39
Samsun'un Bafra ilçesinde evden aldığı bir torba ilaçla intihar etmek için mezarlığa giden M.K'nin (20), yanında bulunan kız arkadaşı polisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Asri Mezarlığa çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Yapılan aramalar sonucunda M.K. ve kız arkadaşı mezarlıkta bulundu.
Polis ekiplerince mezarlıkta bulunan gençler sağlık kontrolü için Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.