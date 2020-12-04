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    Samsun'da Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı

    Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 11 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.
    • AA
    • 04.12.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:54
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    Samsun'da Irak uyruklu 11 DEAŞ şüphelisi yakalandı

    Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum  ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.

    DİGİTAL MATERYALLER BULUNDU

    Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyale el konuldu.

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