Samsun'da ırmak kenarında oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahe Mahallesi'ndeırmak kenarında sandalyede otururken silahlı saldırıya uğrayan S.Y.Ç. (42) her iki bacağından yaralandı.
Silahlı saldırgan olay yerinden otomobil ile kaçarken kanlar içinde kalan S.Y.Ç., ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı şahıs kendini vuranı tanımadığını söyledi.
Saldırganın kimliği belirlendi
Polis ekipleri yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı A.Ç.'nin düzenlediğini tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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