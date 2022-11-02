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    Samsun'da iş yeri kurşunlamaya 3 gözaltı

    Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kurşunlama olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.11.2022 - 19:56
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    Samsun'da iş yeri kurşunlamaya 3 gözaltı

    Samsun'un Bafra ilçesinde dün gece yarısı Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

    İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda polis, kurşunlama olayında kullanılan otomobilin plakasını ve şahısların kimliklerini tespit etti.

    3 kişi gözaltına alındı

    Kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün Bafra girişinde otomobili durdurarak araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Samsun da iş yeri kurşunlamaya 3 gözaltı #1

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