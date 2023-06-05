AA

Yurt genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Yağışların etkisini gösterdiği kentlerden biri de Samsun oldu.

Şiddetli yağış hayatı felç ederken şehir merkezinde bazı caddeler göle döndü. Yollar çöktü, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi.

Öte yandan Canik ilçesinde de bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı.

Apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Araçlar ve yayalar yolda yürümekte zorlanırken, sağanağa yakalanan vatandaşlar, şöyle dedi:

Bir anda yağmur bastırdı. Her taraf göle döndü. Biz de ıslandık. İnşallah yetkililer bir an önce bu olumsuzlukları giderirler. Şehrin birçok noktasında burası gibi ya da buradan daha fazla su birikintileri oluştu.