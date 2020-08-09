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    Samsun'da kaçan aracı kovalayan polis, kazada şehit oldu

    Samsun'da uygulama noktasından kaçan aracı yakalamak için peşine düşen motosikletli polis memuru, kazada şehit oldu.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 02:26
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    Samsun'da kaçan aracı kovalayan polis, kazada şehit oldu

    Samsun’un Atakum ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli polis memuru Adem Keskin (33) polis uygulamasından kaçan otomobili yakalamak için motosiklet ile peşine düştü.

    KAZADA AĞIR YARALANDI

    Motosikletin hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve direğe çarpan Adem Keskin ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Adem Keskin şehit oldu.

    KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Uygulama noktasından kaçan araç ve sürücüsü polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna götürüldü. Polis memuru Adem Keskin’n ölümü meslektaşlarını gözyaşına boğdu. Polis memuru Adem Keskin’in Samsun’un Salıpazarı ilçesi nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da kaçan aracı kovalayan polis, kazada şehit oldu #1

    Samsun da kaçan aracı kovalayan polis, kazada şehit oldu #2

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