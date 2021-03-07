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- Samsun'da kadına şiddet: Çocuğunun önünde defalarda vurdu
Samsun'da kadına şiddet: Çocuğunun önünde defalarda vurdu
Küçük kızın gözünün önünde annesini ölesiye darp eden şahıs, mahalleli tarafından yakalandı ve dayak yedi.
- Haber Merkezi
- 07.03.2021 - 01:03
- Güncelleme : 07.03.2021 - 01:30
Samsun'da Canik Belediyesi'nin bahçesinde meydana gelen olayda, eşi tarafından şiddet gören kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sosyal medyada bir kullanıcı, şiddet gören kadının ablası olduğunu belirterek, kadını döven şahsı ifşa etti
ADALET BAKANI: "YANINA KAR KALMAYACAK"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları söyledi:
"Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak."
Samsun'da kadına şiddet: Çocuğunun önünde defalarda vurdu-Video