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Samsun'da kadına şiddet: Çocuğunun önünde defalarda vurdu

Samsun'da kadına şiddet: Çocuğunun önünde defalarda vurdu

Küçük kızın gözünün önünde annesini ölesiye darp eden şahıs, mahalleli tarafından yakalandı ve dayak yedi.