Samsun’da, kadının karnından 10 kilo 470 gram kitle çıkarıldı

Karnındaki şişlikten kurtulmak için hastaneye başvuran 29 yaşındaki Nino Epimkova’nın karnından, 10 kilo 470 gram kitle çıkarıldı.

Samsun’da, 55 kilo ağırlığındaki Gürcistan vatandaşı Nino Epimkova (29) karnındaki şişlikten kurtulmak için hastaneye başvurdu.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, yurt dışındaki tetkiklerin yanı sıra kendisi de gerekli kontrolleri yaparak, genç hastayı ameliyata aldı.

AMELİYATTAN 44 KİLO ÇIKTI

Ameliyata 55 kilo ile giren Nino Epimkova, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından, 10 kilo 470 gramlık kitleden kurtularak ameliyattan 44 kilo 530 gram olarak çıktı.

SON 12 YILIN EN BÜYÜĞÜ

Prof. Dr. Üstün, yaptığı operasyonun ardından çıkardığı kitlenin son 12 yılda yumurtalık kaynaklı çıkan kitleler arasından en büyüğü olduğunu ifade etti.

“ÇOK ZOR NEFES ALIYORDUM”

Taburcu olmadan önce açıklamalarda bulunan Nino Epimkova, “Hastaneye başvurduğumda karnım çok şişti. Ağrı ile birlikte çok zor nefes alıyordum. Karnım aşırı büyüyünce operasyon kararı aldık. Özellikle son günlerde karnın aşırı şişmeye başladı. Karnımdaki kitleyi ilk aşamada hissetmiyordum. Kitle son 3 ayda çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Ameliyat sonrası her şey çok yolunda gidiyor. Kendimi çok iyi hissediyorum.” diye konuştu. Nino Epimkova, taburcu olarak ülkesine döndü.