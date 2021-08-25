Samsun'da kadınlar lüks araçla hırsızlık yaptı

Samsun'da kadınlar lüks araçla hırsızlık yaptı

Türkiye'yi dolaşarak hırsızlık avına çıkan şüpheliler, çalıntı olduğu tespit edilen eşyalarla birlikte yakayı ele verdi. Yakalanan zanlılardan birinin adliyeye göbek atarak gitmesi dikkat çekti.

Samsun'un Atakum ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, S.G'ye ait eve özel aparatlarla giren hırsızlar, 50 bin liralık ziynet eşyası ve bir miktar para çaldıktan sonra il il dolaşarak Samsun'a geldi.

Türkiye'yi dolaşan hırsızların, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 4'ü kadın 5 kişi olduğu tespit edildi.

SAMSUN'DA YAKALANDILAR

Ekipler, teknik ve fiziki takibe geçerek Tuğba Ç., Gülcan İ., Gamze M. ile 17 yaşındaki Y.Ş. adlı kız ile Şakir K.'yi Terme ilçesinde yakaladı.

Samsun'da kadınlar lüks araçla hırsızlık yaptı VİDEO









GÖZALTINA ALINDILAR

Gözaltına alınan zanlılarla birlikte çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyaları, özel aparatlar ve saatler ele geçirildi.





ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Hırsızlık bürosundaki sorguları tamamlanan 4 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kadınlardan Gülcan E.'nin adliyeye götürülürken göbek atıp oynaması şaşkınlığa yol açtı.



