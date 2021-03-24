Samsun'da akıllara durgunluk veren bir ev kazası yaşandı. Evin içerisinde yukarıda bir yerde duran demir merdiven şahsın kafasına düştü. Talihsiz adam kafasındaki merdivenle hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi Kadife Sokak'ta meydana gelen ilginç olayda edinilen bilgiye göre, Erkan Kaçar (43) evde tadilat yapmak için hazırlık yaptığı sırada malzeme almak için yüksek bir yere uzandı.

Tam o sırada yüksek bir yerde duran 3 basamaklı merdiven adamın kafasına düştü.

KAFASINA MERDİVEN DÜŞTÜ, DEMİRİ SAPLANDI

Düştüğü yerde merdivenin bir demiri Erkan Kaçar'ın kafasına saplandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Başta itfaiye ekipleri demiri kesmeye çalıştı.

KAFASINDAKİ MERDİVENLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akabinde demir kesilmeyince Kaçar, kafasında merdivende ambulansa götürüldü.

Ambulans seyir halindeyken demir merdiven sallantının etkisiyle yerinden çıktı. Hastaneye götürülen Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Samsun'da kafasına düşen merdivenle hastaneye kaldırıldı VİDEO