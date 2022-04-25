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    Samsun'da kaldırıldığı hastanede para çaldı

    Fenalaşması üzerine götürüldüğü hastanede başka bir hastanın çantasını ele geçiren şahıs, çaldığı paralarla beraber yakalandı.
    • 25.04.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:38
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    Samsun'da kaldırıldığı hastanede para çaldı

    Samsun'un Atakum ilçesinde baygınlık geçiren 24 yaşındaki N.C.Ö.,  Mimarsinan Mahallesi'nde kaldırıldığı hastanede hırsızlık yaptı.

    Kendine gelmesinin ardından 46 yaşındaki bir hastanın çantasını gözüne kestiren N.C.Ö., 2 bin 350 lira ile 700 İngiliz sterlini çaldı.

    Paralar iç çamaşırından çıktı

    Mağdur hasta, durumu fark ederek hemen hastane personeline bildirdi. Bu sırada durumundan şüphelenen güvenlik görevlisi, N.C.Ö.’yü polise teslim etti. Denizevleri Polis Merkezi'ne götürülen N.C.Ö.’nün, çaldığı paraları ise iç çamaşırına gizlediği ortaya çıktı.

    Samsun'da kaldırıldığı hastaneden para çalan kişi yakalandı VİDEO

    Serbest kaldı

    İHA'nın haberine göre gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edilen N.C.Ö., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. N.C.Ö., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Samsun da kaldırıldığı hastanede para çaldı #1

    Samsun da kaldırıldığı hastanede para çaldı #2


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