Hastaneye yürüyerek gitmeye çalışan ancak ağrıları artınca kaldırıma oturan kadın, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin yardımıyla doğum yaptı.

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İbni Sina Caddesi'nde doğum sancıları başlayan yabancı uyruklu H.H., yürüyerek yakındaki Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitmek istedi.

Ancak hastaneye yaklaşık 800 metre kala sancıları artan H.H., kaldırıma oturarak çevredekilerden yardım istedi.

DOĞUMU KALDIRIMDA YAPTI

Bölgede esnaf olan İbrahim Can, kadını görüp 112 Acil Yardım hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin de yardımıyla H.H., bir kız bebek dünyaya getirdi. Kadın ve bebeği daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü

Çevredeki bir vatandaş ise evinin penceresinden o anları kayda aldı.

Samsun'da kaldırımda doğum yapan kadın VİDEO

"KADIN KIVRANIYORDU"

O anları anlatan İbrahim Can, "Kadın kıvranıyordu, ben de ambulans çağırdım. Ambulans geldi ve doğum burada oldu, sonra gittiler. Kadının yanında kimse yoktu, sonradan gören başka bir kadın geldi yardım etti." dedi.

"GÖRÜNTÜYÜ İZLEYİNCE ŞOK OLDUM'

Esnaf Dilara Uzunsoy da "Yabancı uyruklu bir kadın doğum hastanesine giderken burada kalmış, tek başına bağırmış, yardım istemiş. Esnaf arkadaşımızda hemen ambulansı aramış, kadın daha sonra burada doğum yapmış. Sokakta doğum yapmış kadın. Duyunca, görüntüyü izleyince ben de şaşırdım, şok oldum." diye konuştu.