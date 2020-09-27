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- Samsun'da kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Taha, yataktan düşerek hayatını kaybetti
Samsun'da kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Taha, yataktan düşerek hayatını kaybetti
Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Talha Demirtaş, yataktan düşerek hayata veda etti. Minik Taha'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, cansız bedeni otopsiye gönderildi.
- DHA
- 27.09.2020 - 09:43
- Güncelleme : 27.09.2020 - 09:43
Geçtiğimiz gün Samsun'un Asarcık'a bağlı Aydın Mahallesi'nde yaşayan, doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen 2 yaşındaki Talha Demirtaş, yataktan aniden düştü.
Ailesi, baygın haldeki Talha'yı yerden alıp, Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Talha'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Küçük Talha'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
DEFNEDİLDİ
Buradaki işlemlerin ardından Talha Demirtaş'ın cenazesi, Aydın Mahallesi Kabristanlığı'nda toprağa verildi.