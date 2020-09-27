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Samsun'da kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Taha, yataktan düşerek hayatını kaybetti

Samsun'da kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Taha, yataktan düşerek hayatını kaybetti

Doğuştan kalp rahatsızlığı olan 2 yaşındaki Talha Demirtaş, yataktan düşerek hayata veda etti. Minik Taha'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, cansız bedeni otopsiye gönderildi.