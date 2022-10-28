Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da Meşeli mevkiinde meydana gelen kazada, Havza istikametine gitmekte olan 55 ASB 50 plakalı kamyon ile Vezirköprü istikametine seyir halinde olan 16 AHK 939 plakalı otomobil çarpıştı.

2 ölü, 3 yaralı

Kazada Filiz Ay ve Fatma Kayaoğlu (75) olay yerinde hayatını kaybetti, Eyyüb Ay, Huriye Kayaoğlu ve Nuri Kayaoğlu ise yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

İHA'nın haberine göre yaralılar ambulans ile Vezirköprü Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



