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    Samsun'da kamyon kadını ezdi

    Kamyonun yolun karşısına geçen kadını ezerek ölümüne sebep olduğu kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:43
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    Samsun'da kamyon kadını ezdi

    3 gün önce Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerinde Safet K. (61) idaresindeki 06 BKN 199 plakalı kamyon, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 41 yaşındaki Hacer Tekin'e çarptı.

    Kazada ağır yaralanan Hacer Tekin, 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Tekin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Talihsiz kadının ezildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Samsun da kamyon kadını ezdi #1

    Samsun da kamyon kadını ezdi #2

    Samsun da kamyon kadını ezdi #3

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