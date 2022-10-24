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Samsun'da kamyonet ile tır çarpıştı
Kapalı kasa kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
- 24.10.2022 - 18:41
Samsun'un Kavak ilçesindeki Samsun-Ankara karayolunun 67. kilometresinde bir trafik kazası medyana geldi.
Ali U. idaresindeki 05 RA 643 plakalı kapalı kasa kamyonet, Salih Ö. yönetimindeki 06 CUZ 693 çekici ve 06 PUP 85 dorse plakalı tıra çarptı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü Ali U., ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.